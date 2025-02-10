В Мытищах запретили продажу супа из шпината для малышей

Мытищинский городской суд запретил продажу через интернет супа из шпината для маленьких детей старше 8 месяцев, с соответствующим иском обратилась Региональная общественная организация защиты прав, здоровья и благополучия человека, сообщает сайт MK.Ru.

Специалисты проверили на одном из маркетплейсов крем-суп «Мамако» из шпината на козьем молоке и установили, что в описании товара отсутствовала информация о преимуществе грудного вскармливания и о необходимости перед употреблением проконсультироваться с врачом. Это противоречит части 2 статьи 25 федерального закона «О рекламе».

Лакомство производят в Сербии. 150 грамм продукта стоили 490 рублей.

Ранее общественник Виталий Крупин заявил, что выделение родителям новорожденных, помимо выплат и пособий, базового набора полезных вещей в перспективе положительно повлияет на демографическую ситуацию в России.