В Мытищах прошел рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства

В городском округе Мытищи состоялся рейд, в ходе которого были проверены места общественного пользования. В мероприятии участвовали сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области, сотрудники МУ МВД России «Мытищинское», а также народные дружинники. За время рейда было проверено 173 иностранных гражданина. Об этом сообщает пресс-служба аГУРБ Подмосковья.

В результате проверки:

31 иностранный гражданин был привлечен к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории РФ по статье 18.8 КоАП РФ;

3 иностранных гражданина находятся в реестре контролируемых лиц;

выявлен 1 случай нахождения в РФ с действующим запретом на въезд в страну.

Проведение регулярных рейдов играет важную роль в создании эффективной системы общественной безопасности.

Правоохранительные органы совместно с народными дружинами Московской области регулярно патрулируют территории и активно участвуют в профилактических мероприятиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.