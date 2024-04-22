В Мытищах открыли новый ресторан с блюдами по 200 рублей и собственным пивом

19 апреля в городском округе Мытищи открылся сетевой ресторан «PIVALDI» на улице 1-я Пролетарская. Посетителям предложат блюда по фиксированной цене и пиво из местной пивоварни, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Каждый новый открытый ресторан — это точка притяжения, где можно не только вкусно поесть, но и пообщаться с друзьями, отметить значимые события. Безусловно, любое предприятие общественного питания — это и новые рабочие места для команды поваров, официантов, барменов и технического персонала. Кроме того, такие заведения все больше превращаются в постоянные места посещения, где люди встречаются, общаются, практически каждого своего гостя хозяева заведений знают в лицо, отсюда и особенная, доброжелательная атмосфера», — сообщил зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Предприятие рассчитано на 1 500 посадочных мест, площадь ресторана 2 049 кв. метров. В нем работает около 50 сотрудников, готовых радушно встретить каждого гостя.

Основная концепция сети «PIVALDI» — все блюда по фиксированной цене 200 рублей, а также бесплатное чаепитие и кофе. Кроме того, ресторан предлагает своим посетителям собственное пиво, произведенное на местной пивоварне.

«PIVALDI» не только порадует вкусными блюдами, но и создаст неповторимую атмосферу для приятного времяпровождения. Стильный интерьер, атмосферная музыка и дружелюбный персонал сделают визит по-настоящему запоминающимся», — отмечается в ведомстве.

Ранее в Мытищах открылся магазин «ВкусВилл» на проспекте Астрахова, а также на улице Мира открылся универмаг российских дизайнеров «SLAVA Concept».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.