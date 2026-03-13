В Мытищах наградили работников ЖКХ в честь профпраздника

Торжественное мероприятие ко Дню работников ЖКХ и бытового обслуживания прошло 12 марта во дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Сотрудников отрасли поздравила глава округа Юлия Купецкая, лучшим специалистам вручили награды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворце культуры «Яуза» собрались специалисты, которые ежедневно обеспечивают комфорт жителей городского округа. От их работы зависят тепло в домах, освещение, чистота улиц и бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения.

Знак отличия «За заслуги перед городским округом Мытищи» вручили генеральному директору АО «Мытищинская теплосеть» Андрею Осину.

«Дорогие работники ЖКХ и бытового обслуживания! Пусть в ваших собственных домах всегда будет уютно, а непогода обходит стороной ваши семьи. Профессиональных успехов, мира и благополучия!» — сказала Юлия Купецкая.

Праздник стал поводом поблагодарить работников отрасли за профессионализм, ответственность и преданность делу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.