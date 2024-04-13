В МВД Украины оценили количество оружия на руках у граждан

МВД Украины: до 5 млн единиц неучтенного оружия может находиться у граждан

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у граждан страны может находиться от 1 до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.