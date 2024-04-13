В МВД Украины оценили количество оружия на руках у граждан
МВД Украины: до 5 млн единиц неучтенного оружия может находиться у граждан
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у граждан страны может находиться от 1 до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
«А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — отметил глава украинского МВД.
Клименко призвал принять необходимые меры для изъятия незарегистрированного оружия, чтобы не подвергать украинцев опасности.
Ранее украинского президента Владимира Зеленского обвинили в игнорировании закона и «захвате» кресла главы государства. Население Украины испытывает серьезное недовольство, которое обязательно проявится в ходе выборов.