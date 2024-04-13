Главная

В МВД Украины оценили количество оружия на руках у граждан

МВД Украины: до 5 млн единиц неучтенного оружия может находиться у граждан
Общество

Фото - © Unsplash.com

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что на руках у граждан страны может находиться от 1 до 5 млн единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

«А сколько гранат на руках наших граждан? Тоже много», — отметил глава украинского МВД.

Клименко призвал принять необходимые меры для изъятия незарегистрированного оружия, чтобы не подвергать украинцев опасности.

Ранее украинского президента Владимира Зеленского обвинили в игнорировании закона и «захвате» кресла главы государства. Население Украины испытывает серьезное недовольство, которое обязательно проявится в ходе выборов.