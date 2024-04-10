Доктор политических наук, профессор и научный руководитель Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин отметил, что несмотря на давление со стороны западных политиков, президент Украины Владимир Зеленский не торопится устраивать выборы. Специалист объяснил, почему украинский лидер игнорирует закон и требования своего народа, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, население Украины испытывает серьезное недовольство, которое проявится в ходе выборов.

В стране наблюдается раскол общества, и Зеленский опасается последствий этого. Возможно, после 20 мая Верховная рада Украины примет закон о продлении полномочий Зеленского, чтобы продлить его легитимность до урегулирования конфликта. После заключения мирного договора граждане смогут сделать свой выбор в пользу одного из кандидатов на пост президента.

Однако сейчас раскрытие информации о Зеленском и его подопечных, которые нажились на западной помощи, может серьезно подорвать доверие даже лояльной правительству части украинцев.

Эксперт отметил, что границы Украины значительно уменьшатся в ходе СВО, и предсказать результаты выборов становится сложно из-за множества неопределенностей. В их числе — вопросы Малороссии, Новороссии, Западной Украины и элит, стремящихся контролировать оставшуюся территорию, подчеркнул Ярулин.

Политолог считает, что борьба за контроль над Украиной может стать очень интересной. Сельскохозяйственные угодья, природные ресурсы и полезные ископаемые страны все еще не исчерпаны, напомнил Ярулин.

Однако до сих пор стоит вопрос, кто выскажет свои амбиции взять под контроль эту территорию.