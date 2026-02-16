В Можайском округе выбрали победителей фестиваля креативных елок

Фестиваль «Креативных елок» проходил на одной из аллей Можайского округа в течение всех новогодних праздников. Участниками стали предприятия, организации, школы, детские сады и активные жители, которые представили 49 уникальных елок, отражающих индивидуальный стиль авторов.

Победителей определяли с помощью открытого народного голосования. В номинации «Креативная елка» победил семейный клуб Sup Family, представивший елку из спортивного инвентаря. В номинации «Елка по-русски» лучшей стала работа школы №2 (отделение начальной школы). В номинации «Елочная игрушка большого города» победу одержал Дворец спорта «Багратион». В номинации «Символ года» отметили сразу двух участников — Можайскую больницу и дошкольное отделение гимназии №4 в поселке Химик.

Торжественное награждение прошло на аллее, где были выставлены экспонаты. Заместитель главы округа Мария Азаренкова поблагодарила участников и вручила победителям сертификаты на приобретение техники.

«Спасибо за то, что вы каждый год откликаетесь, вовлекаетесь и с таким энтузиазмом украшаете нашу аллею. Она становится точкой притяжения для всего округа благодаря вашему креативу», — отметила Мария Азаренкова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.