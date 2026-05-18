В Можайском округе газовики отработали ликвидацию утечки

Учения по ликвидации аварии на газовых сетях прошли 15 мая в поселке Спутник Можайского округа. Специалисты АО «Мособлгаз» отработали действия при сообщении о запахе газа в жилом доме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По легенде учений, в службу 112 позвонил житель и сообщил о сильном запахе газа в подъезде. Предположительно, источник находился в подвале. Аварийная бригада прибыла менее чем за час, провела замеры загазованности и подтвердила наличие газа. Зону работ огородили и организовали вентиляцию с помощью промышленной воздуходувки, предварительно открыв двери для вытеснения газа наружу.

После снижения концентрации до безопасного уровня специалисты в средствах индивидуальной защиты приступили к поиску утечки. Выяснилось, что газовые коммуникации в подвале отсутствуют, а газ попал в теплотрассу из-за разгерметизации подземного газопровода в месте пересечения сетей. С помощью оборудования для трассировки подземных коммуникаций бригада определила точку повреждения и оперативно устранила его.

По итогам тренировки газовики напомнили о необходимости согласовывать земляные работы.

«Многие забывают, что любые земляные работы — будь то стройка на территории города или рытье канавы в сельском поселении — требуют обязательного согласования с газовой службой. Поврежденный газопровод может привести к серьезным последствиям», — подчеркнули в ведомстве.

Для получения разрешения и уточнения расположения газовой трассы необходимо обратиться в АО «Мособлгаз» или подать заявку через официальный сайт https://mosoblgaz.ru.

Тренировка прошла успешно, персонал продемонстрировал готовность к действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.