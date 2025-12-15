В Можайске открыли мемориальную доску в честь огнеборца Александра Триполитова

В Можайске 15 декабря открыли мемориальную доску в память о майоре внутренней службы Александре Триполитове, погибшем при исполнении служебных обязанностей 25 лет назад, сообщает пресс-служба администрации Можайского городского округа.

В Можайске 15 декабря состоялось открытие мемориальной доски в честь Александра Триполитова, начальника пожарной части №61, погибшего при спасении людей на пожаре в деревне Бели в 2000 году. Торжественная церемония прошла у стен гимназии №4 на улице, названной именем героя.

С вступительным словом выступил глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев, который отметил, что подвиг Триполитова стал примером мужества и профессионализма для всех. Ведущие мероприятия напомнили о биографии Александра Триполитова, подчеркнув его жизненный принцип — «Делай как я!».

На церемонии также выступили начальник 19 пожарно-спасательного отряда Михаил Кожин, депутат Василий Овчинников и родственники героя. Право открыть памятную доску было предоставлено главе округа, руководству МЧС и семье Триполитова. Присутствующие почтили память погибшего минутой молчания, а Александр Калинин исполнил песню «Огнеборцы» на слова Светланы Трушиной. Завершилось мероприятие возложением цветов.

В этот день также прошел товарищеский матч по мини-футболу между командами пожарно-спасательного гарнизона и Можайского техникума в честь Александра Триполитова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.