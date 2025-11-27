сегодня в 14:43

В Москве жалуются на массовые проблемы с интернетом

В Москве и ряде других регионов России массово жалуются на проблемы с интернетом как мобильным, так и подключением по Wi-Fi. Неполадки зафиксировали у абонентов Т2, Yota, «Билайн» и других, сообщается на сайте сбой.рф .

В Сети отмечают, что из-за падения скорости не могут полноценно пользоваться поисковиками, онлайн-услугами, мессенджерами и даже скачивать документы.

Граждане массово жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp*. За последние 6 часов проблемы зафиксировали в нескольких регионах.

Операторы связи и Роскомнадзор пока не давали официальных комментариев по этому поводу. Известно, что подобные отключения часто бывают из-за беспилотной опасности.

* Сервис компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

