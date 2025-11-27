Сбой работы WhatsApp* зафиксировали по всей России

сегодня в 10:46

Граждане массово жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp*. За последние 6 часов проблемы зафиксировали в нескольких регионах, сообщается на сайте сбой.рф .

Больше всего на проблему жалуются жители Санкт-Петербурга (17%), Новосибирской области (12%), Москвы (11%) и Свердловской области (11%).

Проблемы отметили в Татарстане, Башкортостане, Челябинской, Самарской, Саратовской области, Краснодарском крае и во многих других регионах страны.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил о неизбежности блокировки мессенджера WhatsApp* на территории России.

* Продукт компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

