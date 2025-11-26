В Госдуме предрекли блокировку WhatsApp в России

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин заявил о неизбежности блокировки мессенджера WhatsApp на территории России.

По словам парламентария, сервис систематически игнорирует российское законодательство и представляет угрозу безопасности граждан.

«Когда сервис продолжает работать без малейшего уважения к нашим законам, его блокировка — лишь вопрос времени», — подчеркнул Немкин в своем Telegram-канале.

Политик привел статистику за 2025 год, согласно которой количество атак на пользователей мессенджера увеличилось в 3,5 раза. Зафиксированы массовые случаи взлома аккаунтов, кражы персональных данных и создания «клонов» профилей для мошеннических схем. Немкин отметил, что компания Meta* не предпринимает достаточных мер для устранения регулярных сбоев и уязвимостей в системе безопасности приложения.

