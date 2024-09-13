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В Москве завершили благоустройство территории у прудов на Чертановской улице

Благоустройство территории у прудов на Чертановской улице в Москве завершено, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

В этом году здесь создали единый пешеходный маршрут. Он охватил дворовые и несколько озелененных территорий, включая обновленное ранее пространство у Битцевского лесопарка.

Кроме того, здесь оборудовали зону для занятий спортом. Ее дополнили несколькими площадками и установили игровые комплексы для детей.

На деревянном настиле установили лежаки. Также специалисты оборудовали зоны отдыха с парковыми качелями.

Помимо этого, на территории высадили деревья и кустарники, обустроили рокарии и обновили систему освещения.

В прошлом году пруды на Чертановской улице очистили от ила.

Как отметил Собянин, в районе Чертаново Южное проживает свыше 150 тыс. человек. Власти столицы активно развивают для них транспортную и социальную инфраструктуру, создавая качественные общественные пространства.

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