В Москве завершили строительство первой очереди технопарка «ЗИЛ»

В столице завершили первую очередь строительства технопарка «ЗИЛ». Это инвестиционно приоритетный проект для города, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реорганизуем территорию бывшего автозавода „ЗИЛ“ комплексно», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

На территории уже появились жилье, развитая социальная инфраструктур и спортивные объекты. В настоящее время формируется новая транспортная система, которая объединит МЦК, Троицкую и Бирюлевскую линии столичной подземки.

Для сохранения статуса важнейшей площадки московской промышленности и инноваций на территории территорию бывшего автозавода создается технопарк.

Общая площадь готового корпуса составляет более 29 кв. м. Здесь разместятся лаборатории и административные помещения. Новыми резидентами технопарка станут разработчики и производители электронных автокомпонентов, решений для электротранспорта, терминалов связи для спутниковой системы и др.

Строительство второй очереди технопарк планируется завершить в 2025 году. Власти Москвы компенсируют инвестору часть процентов по льготному кредиту в размере 3 млрд рублей до 3% годовых. Запланировано возведение корпусов площадью 200 кв. м. В городе появится более 10 тыс. рабочих мест.