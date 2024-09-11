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В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым

В московском молодежном центре «Планета КВН» завершилась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, сообщает Mash .

Основателя КВН проводили последними аплодисментами. Собравшиеся поклонники, друзья, коллеги и родные хлопали более пяти минут.

Проститься с Масляковым пришли коллеги по цеху и друзья — Леонид Якубович, Константин Эрнст, братья Запашные и другие.

Ранее президент РФ Владимир Путин в знак уважения прислал траурный венок на церемонию прощания с Александром Васильевичем.

Отмечается, что ведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым. Также недалеко находятся могилы Людмилы Гурченко и Элины Быстрицкой.

Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В последние годы он боролся с раком легких.