В Москве завершилась церемония прощания с Александром Масляковым
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В московском молодежном центре «Планета КВН» завершилась церемония прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, сообщает Mash.
Основателя КВН проводили последними аплодисментами. Собравшиеся поклонники, друзья, коллеги и родные хлопали более пяти минут.
Проститься с Масляковым пришли коллеги по цеху и друзья — Леонид Якубович, Константин Эрнст, братья Запашные и другие.
Ранее президент РФ Владимир Путин в знак уважения прислал траурный венок на церемонию прощания с Александром Васильевичем.
Отмечается, что ведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с диктором Игорем Кирилловым. Также недалеко находятся могилы Людмилы Гурченко и Элины Быстрицкой.
Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. В последние годы он боролся с раком легких.