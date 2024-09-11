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Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым

Президент России Владимир Путин в знак уважения прислал траурный венок на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, сообщает РИА Новости .

Траурная церемония проходит в центре «Планета КВН» в столице. Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Его могила будет находиться рядом с захоронениями ведущего Игоря Кириллова и актрисой Элиной Быстрицкой.

Проститься со знаменитым телеведущим пришли худрук «Сатирикона» Константин Райкин, телеведущий Леонид Якубович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, дрессировщики братья Запашные, певец Сергей Трофимов и другие знаменитости.

Первым к гробу вышел советский хоккеист Владислав Третьяк, он перекрестился и передал цветы. Во время церемонии на большом экране демонстрируют фотографии ведущего разных лет.

Маслякова не стало 8 сентября на 83-м году жизни. Долгое время бессменный ведущий КВН боролся с раком легких.