Путин прислал венок на церемонию прощания с Александром Масляковым
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Президент России Владимир Путин в знак уважения прислал траурный венок на церемонию прощания с легендарным телеведущим Александром Масляковым, сообщает РИА Новости.
Траурная церемония проходит в центре «Планета КВН» в столице. Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище. Его могила будет находиться рядом с захоронениями ведущего Игоря Кириллова и актрисой Элиной Быстрицкой.
Проститься со знаменитым телеведущим пришли худрук «Сатирикона» Константин Райкин, телеведущий Леонид Якубович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, дрессировщики братья Запашные, певец Сергей Трофимов и другие знаменитости.
Первым к гробу вышел советский хоккеист Владислав Третьяк, он перекрестился и передал цветы. Во время церемонии на большом экране демонстрируют фотографии ведущего разных лет.
Маслякова не стало 8 сентября на 83-м году жизни. Долгое время бессменный ведущий КВН боролся с раком легких.