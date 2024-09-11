Якубович и Эрнст пришли проститься с Масляковым на траурной церемонии

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Прощание с Масляковым проходит в молодежном центре «Планета КВН»

В московском молодежном центре «Планета КВН» в среду проходит прощание с заслуженным деятелем искусств РФ Александром Масляковым, сообщает Mash .

Проститься с усопшим пришли худрук «Сатирикона» Константин Райкин, телеведущий Леонид Якубович, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, дрессировщики братья Запашные, певец Сергей Трофимов и другие знаменитости.

Гроб с телом Маслякова стоит на фоне экрана, демонстрирующего фото телеведущего. Первым к гробу вышел советский хоккеист Владислав Третьяк, он перекрестился и передал цветы.

Президент КВН скончался 8 сентября в возрасте 82 лет. Масляков продолжительное время боролся с раком легких.

Телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой актрисы Элины Быстрицкой.