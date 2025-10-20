В Москве зафиксирован резкий рост числа обращений из-за тревоги о вальдшнепах

Начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров заявил, что на горячей линии правительства Москвы резко возросло количество обращений граждан, обнаруживших в городе раненых или уставших вальдшнепов, сообщает ТАСС .

«В октябре раненых вальдшнепов горожане находили на ряде улиц в центре столицы, на Минской улице в ЗАО, проспекте Невельского в ЮВАО и в Новой Москве», — сказал Бурмистров.

Он подчеркнул, что после обращений специалисты оперативно выезжают на место происшествия для профессиональной оценки ситуации. Все пострадавшие птицы были переданы на лечение. Только за воскресенье от москвичей поступило около 15 обращений.

По словам эксперта, вальдшнепы включены в Красную книгу Москвы как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Сейчас у них проходит период миграции, когда они преодолевают тысячи километров из центральных и северных регионов РФ в теплые страны. Некоторые особи вынуждены совершать остановки в городской среде.

Бурмистров добавил, что трогать лесного гостя следует только в случае, если птица находится в опасности. Следует взять аккуратно перенести ее в ближайший парк или лесополосу. При видимых травмах или отсутствии подвижности следует звонить на на горячую линию правительства Москвы: +7 495 777 -77 -77.

Ранее стало известно, что Подмосковье столкнулось с резким увеличением популяции медведей, их количество выросло в 5 раз в сравнении с данными прошлого года.

