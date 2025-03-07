В Москве задержали первокурсницу из-за сотрудничества с РДК* и «Азовом»*

В Москве задержали первокурсницу Государственного университета просвещения Полину К. 21-летняя девушка сотрудничала с РДК* и украинским нацбатом «Азов»* под позывным Ева, сообщает Baza .

В ряды «Азова»* студентка вступила еще в 2022 году. Тогда она находилась в Турции. Девушка предложила террористическим объединениям свои услуги и помощь в вербовке новых членов, а также сборе денег для терактов.

В августе 2023 года Полина уехала в Грузию и поселилась в хостеле в центре Тбилиси. Следователи считают, что в этой же гостинице размещались и другие желающие пополнить ряды террористических организаций. В это время Полина занималась сбором средств для членов организации.

Летом прошлого года девушка возвращается в Россию и продолжает вербовку в Сети. 4 марта ее задержали в квартире на проезде Шокальского. Следователи возбудили в отношении Полины дело об участии в террористической организации. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в лесу на границе России и Финляндии пограничники задержали 16-летнего школьника из Москвы, который пытался покинуть родную страну, чтобы вступить в ряды РДК*. Кураторы обещали оформить ему визу, если у него получится сбежать из столицы.

* Организации признаны террористическими и запрещены в России.