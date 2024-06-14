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В Москве за 13 июня выпало 25-30% от месячной нормы осадков

За 13 июня в столице выпало 25-30% от всей нормы осадков для июня. Такой силы ливни в этот день синоптики фиксировали в городе всего лишь трижды за всю историю метеостанции ВДНХ, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале .

Минувший день занял третье место в рейтинге самых дождливых, разделив его с 1958 годом. По словам синоптика, всего за июнь в Москве уже выпало 158% от месячной нормы осадков.

Тишковец напомнил, что самый дождливый июнь в Москве был 1909 году, когда выпало 191 мм осадков.

На территории Подмосковья больше всего осадков выпало в Коломне, Немчиновке, Серпухове, Михнево, Долгопрудном, Тостопальцево, Михайловском и Егорьевске.

Существенных осадков до конца недели в городе не ожидается.

Волновой циклон стал причиной шторма в Центральном федеральном округе России, где от Курска до Костромы прошли сильнейшие ливни, в Москве в течение 13 июня местами выпало до 26 мм осадков, что составляет 1/3 от месячной нормы.