Начало июня в Москве назвали самым дождливым в истории метеостанции ВДНХ

Волновой циклон стал причиной шторма в Центральном федеральном округе России, где от Курска до Костромы прошли сильнейшие ливни, в Москве в течение 13 июня местами выпало до 26 мм осадков, что составляет 1/3 от месячной нормы, сообщают «Метеовести» .

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале сообщил, что местами в столице России выпало 1/3 осадков от месячной нормы. Пик мегадождей в Москве наступил с середины 13 июня, по модельным оценкам, за три часа может выпасть 7 мм осадков, а к концу суток объем осадков достигнет 17 мм. Таким образом, начало июня станет самым дождливым за всю историю существования метеостанции ВДНХ.

Сильный дождь накроет Москвы примерно в 21:00 по местному времени, который продлится до 03:00 пятницы, 14 июня.

Ранее ГУП «Мосводосток» вывел на московские улицы 300 бригад, которые следят за обстановкой, связанной с сильными дождями. Горожанам и туристам напомнили номера телефонов, по котором они могут сообщить о застоях воды на улице или в подземных переходах.