В Москве установили огромную банку с квашеной капустой

На территории фудмолла «Депо.Москва» появилась банка квашеной капусты высотой в 2,5 метра. Инсталляция посвящена Дню заботы о микробиоте, который празднуется 23 апреля, и будет радовать москвичей и гостей столицы до 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе «ВкусВилла».

Арт-объект призван привлечь внимание к важности заботы о триллионах бактерий, населяющих ЖКТ. Квашеная капуста — один из самых доступных суперфудов. Она, являясь природным пробиотиком, помогает поддерживать баланс микрофлоры кишечника, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

«Квашеная капуста — это абсолютный хит сезона и главный друг микробиоты. Она в топе как у людей, придерживающихся правильного питания, так и у шеф-поваров. И мы подумали: почему бы не превратить этот живой, ферментированный суперфуд в арт-объект? Так родилась идея огромной 2,5-метровой банки с капустой», — сказала лидер event-направления бренда Анна Волощенко.

Рядом с инсталляцией расположен тейбл-тент. С помощью QR-кода посетители смогут перейти на образовательную статью о работе микробиоты, а также ознакомиться с продуктами, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.