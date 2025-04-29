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В Москве суд оштрафовал Blizzard Entertainment, Inc. на 600 тыс рублей

Таганский районный суд Москвы рассмотрел административное дело в отношении американского разработчика компьютерных игр Blizzard Entertainment, Inc. и признал его виновным, оштрафовав на 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

Обвинительное решение в отношении компании вынес мировой судья судебного участка № 422. Blizzard Entertainment, Inc. обвиняли в неисполнении обязанностей организатором распространения информации в интернете.

Что именно компания распространила, не уточняется. Рассмотрев все материалы дела, суд назначил административное наказание. Теперь разработчик компьютерных игр должен заплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

Неделю назад в Москве суд оштрафовал Telegram за отказ удалять определенного рода контент. Размер штрафа составил 4 млн рублей.