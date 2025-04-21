Московский суд оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за нежелание удалить контент

Telegram Messenger Inc. виновен в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП России («Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 настоящей статьи»).

С компании взыскали 4 млн рублей.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что за 12 лет работы мессенджер никогда не раскрывал содержание переписок своих пользователей.