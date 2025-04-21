За 12 лет работы Telegram никогда не раскрывал содержание переписок своих пользователей, даже если их подозревали в уголовных преступлениях, утверждает предприниматель и создатель мессенджера Павел Дуров в своем канале . По его словам, администрация сервиса может предоставить властям только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых.

Таким образом Дуров отреагировал на то, что во Франции «едва не запретили шифрование», когда сенат страны принял закон, требующий от мессенджеров внедрить бэкдор, чтобы полиция могла читать личные сообщения интересующих их пользователей. Проект отклонила Национальная ассамблея, однако на днях парижская полиция снова потребовала принять его.

По словам основателя Telegram, если бы этот закон приняли, что Франция стала бы ​​первой страной в мире, которая «лишила своих граждан права на неприкосновенность частной жизни». Дуров пояснил, что даже если принять такой закон, то «технически невозможно гарантировать», что доступ к бэкдору получит только полиция», а не хакеры или иностранные агенты.

«За свою 12-летнюю историю Telegram ни разу не раскрыл ни одного байта личных сообщений», — написал основатель приложения для обмена сообщениями.

По словам Дурова, при наличии судебного постановления Telegram раскрывает исключительно телефонные номера и IP-адреса людей, которых подозревают в преступлениях. Это делается в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах.

Павел Дуров вновь заявил, что Telegram «скорее уйдет с рынка, чем подорвет шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека».