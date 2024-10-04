В Москве суд избирает меру пресечения третьему фигуранту дела против Чекалиных

Троицкий районный суд Москвы начал заседание по избранию меры пресечения третьему фигуранту дела о валютных операциях с использованием подложных документов, которое возбудили в отношении бывших супругов Валерии и Артема Чекалиных, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции .

В ближайшее время суд выберет меру пресечения для Романа Вишнякова, который наряду с Валерией Чекалиной, более известной как Лерчек, а также ее бывшим мужем Артемом, является фигурантом дела. Семью блогеров и их партнера обвиняют в незаконном выводе средств через банк в Дубае по поддельным документам.

Ни Лерчек, ни Артем Чекалины вину не признают. Суд уже избрал меру пресечения для блогеров. Бывшие супруги, у которых трое общих детей, будут находиться под домашним арестом до 26 ноября 2024 года включительно.

Фигурантам дела запретили покидать жилье, менять его без письменного разрешения, пользоваться интернетом, различными услугами Почты России, а также общаться со свидетелями дела. Мобильную связь им можно использовать только в экстренных случаях или для связи с адвокатами.