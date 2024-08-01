В Москве суд арестовал участника скандального промоушена Hardcore Fighting

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил прошение следствия и арестовал азербайджанца Джабраила Алиева за избиение девушки во время свидания из-за внезапного приступа агрессии, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Алиев будет находиться под стражей до 30 сентября. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 119, ст. 116 УК РФ — попытку убить и причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Предварительно установлено, что Алиев является участником скандального промоушена Hardcore Fighting. На потерпевшую он напал во время их свидания, когда та якобы без разрешения заглянула к нему в телефон.

По словам пострадавшей, ее возлюбленный издевался над ней в течение часа.

Позднее она обратилась за помощью в полицию, и выяснилось, что Алиев уже неоднократно избивал девушку, а также угрожал убийством.