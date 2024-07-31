Артист промоушена Hardcore Fighting избил свою девушку в столичном лофте

Артист скандального промоушена Hardcore Fighting Джабраил Алиев избил свою девушку в лофте недалеко от храма Христа Спасителя в столице. Она поделилась, что спортсмен час бил ее, а затем угрожал убийством, сообщает Mash .

Азербайджанец начал встречаться с девушкой полгода назад. 27 июля она приехала на свидание в лофт, где они общались и выпивали. Вдруг Алиев решил, что возлюбленная без разрешения заглянула в его телефон, и начал отрабатывать на ней свои приемы.

Девушка упала, но мужчина начал ее добивать, после чего затащил в комнату, где начал угрожать убийством. Пострадавшая убежала, когда пьяный боец уснул.

Девушка написала заявление в полицию.