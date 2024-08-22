В Москве суд арестовал доцента РУДН за организацию незаконной миграции

сегодня в 20:03

Преподавателю РУДН грозит до 7 лет за незаконную миграцию нигерийцев

Тверской районный суд Москвы арестовал на 2 месяца доцента РУДН Экпободо Оввигхо Раймонда, обвиняемого в организации незаконной миграции граждан Нигерии в Россию, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Преподаватель департамента информационного менеджмента РУДН в составе организованной группы искал граждан РФ и иностранцев, которые за деньги готовы вступить в фиктивные браки, а затем оформляли соотечественникам РВП, ВНЖ и гостевые визы.

Доцент РУДН обвиняется по «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Фигуранту грозит до 7 лет тюремного заключения.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября текущего года.

Как сообщала Baza, за подбор «русской жены» доцент получал от 60 до 150 тыс. рублей. Схема работала на протяжении 3 лет и позволила незаконно мигрировать в РФ минимум 11 нигерийцам.