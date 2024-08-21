Преподаватель РУДН искал нигерийцам «русских жен» для незаконной миграции

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание старшего преподавателя РУДН. Его подозревают в организации схемы нелегальной миграции в РФ для жителей Нигерии, сообщает Baza .

Российские силовики задержали преподавателя департамента информационного менеджмента РУДН Экподобо Раймонда Оввигхо. Он, предположительно, брал деньги за помощь жителям африканской страны по вступлению в фиктивный брак с россиянками.

За подбор «русской жены» преподавателю давали от 60 до 150 тыс. рублей. Таким образом незаконно мигрировали в РФ минимум 11 нигерийцев. Схема работала на протяжении 3 лет.

Силовики завели уголовное дело по статье 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Ранее 5 человек задержали в Москве за оказание помощи жителям других стран в нелегальном переезде в РФ. Организацией незаконной миграции, как считает следствие, занимался в том числе и полицейский.