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Пять человек задержали за организацию незаконной миграции в Москве

В Москве задержаны пять человек, в том числе участковый полицейский, за организацию незаконной миграции. Они фиктивно регистрировали иностранцев за взятку, сообщает ТАСС .

По данным следствия, соучастники, начиная с июня 2021 года, на протяжении трех лет организовали незаконную миграцию в столице. Они фиктивно регистрировали иностранных граждан. Взамен мигранты платили злоумышленникам деньги.

В квартирах подозреваемых провели обыски. Правоохранители обнаружили документацию, указывающую их на причастность к преступлениям.

Было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Пяти подозреваемым, в числе которых уполномоченный одного из отделов полиции Москвы, предъявят обвинения.

Кроме того, устанавливаются другие фигуранты дела.

Ранее стало известно, что Совет Федерации РФ одобрил закон о введении «режима высылки» для мигрантов. Мера коснется нелегалов, незаконно пребывающих в РФ.