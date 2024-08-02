В России ужесточают положение мигрантов: Совфед одобрил «режим высылки»

Совфед одобрил закон о «режиме высылки» для мигрантов в РФ

Совет Федерации РФ одобрил закон о введении «режима высылки» для мигрантов. Такая мера начнет распространяться на нелегалов, которые незаконно находятся в стране и были замечены в нарушении законов — указанных иностранцев занесут в специальный Реестр контролируемых лиц, сообщает «Царьград» .

Людей, которые окажутся в реестре, обяжут сообщать территориальным органам о своем местонахождении. Если иностранцы более одного раза не исполнят это требование, то их депортируют.

Издание пишет, что фигурантам Реестра контролируемых лиц запретят открывать счет в банке, приобретать недвижимость, заключать брак и управлять машиной.

До этого Генпрокуратура призвала авторов этого законопроекта отправить его на доработку, чтобы исключить риски нарушения конституционного права людей на неприкосновенность жилища.