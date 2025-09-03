В Москве студентам отказывают в выдаче справок об отсрочке для военкоматов

Московские студенты массово жалуются на то, что в вузах им отказывают в выдаче бумажных справок для отсрочки от службы в армии, сообщает «Осторожно, Москва» .

В учебных заведениях отказы обосновывают переносом данных в электронный реестр воинского учета. По словам юристов, подобные онлайн-перечни все еще не работают полноценно. Эксперты рассказали о случаях, когда в реестрах не обновлялись данные некоторых призывников.

Студенты в связи со сложившейся ситуацией не могут предоставить справку об отсрочке от службы в военный комиссариат. А она по закону должна ежегодно подаваться туда в сентябре–октябре.

По словам юристов, вузы «толкают» призывников на нарушение закона. За то, что студент не принес справку, ему могут назначить штраф.

Ранее в Россия ужесточили призывные правила. Из нового закона следует, что призывника, который не отправился на службу сразу, могут отправить в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.