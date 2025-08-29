Россия ужесточила призывные правила

Решение о военной службе в России становится обязательным на год

Правительство России утвердило механизм исполнения решений призывных комиссий в течение года с момента их принятия, сообщает РИА Новости.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации постановлению, если призывника не отправили на службу сразу, это можно будет сделать в ходе следующего осеннего или весеннего призыва без повторного прохождения медкомиссии.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным в апреле, фактически продлевает действие вердикта призывной комиссии на год. Как ранее пояснил экс-главком ВКС, первый зампредседателя оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев, решение призывной комиссии будет действовать еще год — призывника отправят в армию во время следующего призыва без повторного прохождения комиссии.

Дополняет эти меры подписанный в июле закон о повышении штрафов за несообщение в военкомат о переезде — теперь за отсутствие уведомления при смене места жительства без подтвержденной регистрации грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неявку в военкомат в установленный срок при переезде