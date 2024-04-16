В Москве стартовал новый сезон благоустройства городских территорий

В Москве благоустроят более 2,5 тыс пространств в 2024 году

В Москве начался новый сезон благоустройства городских территорий. В этом году планируется привести в порядок более 2,5 тыс. общественных пространств, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Благоустройство коснется 18 крупных объектов, более 20 водоемов и свыше 1,7 тыс. дворов. Одна из самых важных частей проекта — привести в порядок более 700 улиц. При этом подход к программе существенно изменился.

Комплексный ремонт охватит все элементы, в том числе дорожное полотно, тротуары, газоны, а также фасады и освещение. Задача властей — сделать внешний вид улиц столицы достойным.

Один из объектов, который отремонтируют специалисты, — улица Бутлерова. Здесь обновят проезжую часть, тротуары, помоют фасады, заменят старое освещение, установят опоры контрастного света на 8 нерегулируемых пешеходных переходов.

В рамках месячника по благоустройству в столице планируют промыть и покрасить свыше 500 тыс. элементов наружного освещения. Будут вымыты светильники, кронштейны, цоколи и опоры, а также установки городской архитектурно-художественной подсветки.