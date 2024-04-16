Более 500 тыс элементов освещения промоют в апреле в Москве

В рамках месячника по благоустройству в столице планируют промыть и покрасить свыше 500 тыс. элементов наружного освещения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, будут вымыты светильники, кронштейны, цоколи и опоры, а также установки городской архитектурно-художественной подсветки.

«Будут задействованы автовышки, поливомоечная техника, бригады ручной уборки», — добавил вице-мэр.

Работы будут проведены вдоль крупных вылетных трасс, площадей и пешеходных зон в центре мегаполиса, на мостах.

При проведении промывки в Москве специалисты используют современные биоразлагаемые моющие средства, они не наносят вред окружающей среде.

Месячник по благоустройству стартовал в городе с 1 апреля.