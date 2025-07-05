Старший матрос, командир группы отряда «Шторм» 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка заявил, что ВС РФ в Сумской области взяли в плен женщину-оператора БПЛА, сообщает РИА Новости .

По его словам, она была в состоянии наркотического опьянения. Женщина вела себя неадекватно, а затем сама призналась, что является военнослужащей украинской армии в подразделении по работе с БПЛА.

«Когда мы повели ее до своих позиций, по нам начал работать миномет, соответственно, она не дошла», — рассказал Пятнашка.

Ранее вторая штурмовая рота 425-го отдельного штурмового полка ВСУ практически полностью исчезла в Сумской области. Военные числятся пропавшими без вести.