В Москве рассматривают дело о продлении ареста «королевы марафонов» Блиновской

Московский городской суд приступил к рассмотрению материалов дела о продлении ареста в отношении блогера Елены Блиновской, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

Адвокат «королевы марафонов» заявил, что его подзащитная готова погасить ущерб в размере 900 млн рублей. Следствие согласилось с предложением и разрешило снять арест с некоторого имущества Блиновской.

Недавно стало известно, что муж блогера, бизнесмен Алексей Блиновский отправился в зону СВО, где служит под позывным Брикс. Его подразделение занимается дронами и РЭБ.

Источник из окружения блогера рассказал, что защита может использовать уход ее супруга на СВО, чтобы изменить меру пресечения с заключения в СИЗО на домашний арест. Одним из аргументов защиты может быть воспитание четверых детей, которые после ухода отца в зону СВО остались без родителей под присмотром бабушки и дедушки.

Ранее СК предъявил Блиновской и ее супругу обвинение в окончательной редакции. Супругов обвиняют в том, что они легализовали 706 из 906 млн рублей, сокрытых от налогов.