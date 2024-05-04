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Доставщик на электровелосипеде сбил ребенка на западе Москвы

Работник службы доставки на электровелосипеде сбил ребенка во дворе дома на ул. Ярцевская на западе столицы, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Отмечается, что после инцидента виновник скрылся с места происшествия. В результате восьмилетнюю девочку доставили в больницу.

«Прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее суд отправил в тюрьму шесть автоподставщиков в Москве. Они инсценировали аварии на пешеходных переходах с целью получения денег с водителей.