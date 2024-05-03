Суд отправил в тюрьму шесть автоподставщиков в Москве

Шестеро автоподставщиков инсценировали аварии на пешеходных переходах с целью получения денег с водителей, за что получили сроки в колониях общего и строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы в Telegram .

Установлено, что с октября 2021 года по апрель 2022 года шесть участников организованной группы в возрасте от 37 до 50 лет инсценировали аварии на пешеходных переходах, затем требовали денег от автомобилистов. От действий злоумышленников пострадали пять человек, но только четверо из них успели отдать участникам ОПГ средства на общую сумму 1,5 млн рублей.

Суд, рассмотрев все материалы дела, признал автоподставщиков виновными. Антона Олейникова лишили свободы на 6,5 года, Алексей Цветкова — на 5,5 года, Романа Кудряшова и Александра Посуевича приговорили к 5 годам заключения, Илья Багров получил четырехлетний срок. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Илья Сараева — единственный участник ОПГ, получивший срок в колонии строго режима. Его приговорили к 7 годам заключения. Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Ранее автоподставщик сумел обмануть страховые компании на 9 млн рублей. Злоумышленника задержали.