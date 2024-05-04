Полиция задержала мужчину, стрелявшего в людей на Коровинском шоссе в Москве

Московские правоохранители задержали мужчину, которые открыл огонь у дома на Коровинском шоссе, сообщает РИА Новости .

Инцидент, по информации SHOT, произошел вечером в субботу в результате конфликта между тремя мужчинами. Один из них начал стрелять из травматического пистолета.

Двоих пострадавших увезли в медучреждение. Стрелка начали искать.

Позже его поймали во дворе одного из домов недалеко от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.