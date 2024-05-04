Депутат Гончаренко*: Украинские власти могут попросить ЕС об отправке войск

Украинское правительство может попросить европейских союзников направить своих военных в зоне конфликта, если у Киева не будет хватать своих сил, заявил депутат Рады Алексей Гончаренко* в эфире LCI, пишет РИА Новости .

«Если ситуация на фронте покажет нам, что Украина не может остановить Путина сама, без европейской военной поддержки и войск, да, я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (войска — ред.)», — указал он.

Также депутат выразил благодарность французскому лидеру Эммануэлю Макрону, который ранее выдвинул идею об отправке на Украину военных. Его высказывания Гончаренко* назвал «хорошим сигналом».

Сам президент Франции ранее допустил вероятность отправки войск в зону конфликта, если ВС РФ прорвут линию фронта, а киевские власти попросят о помощи.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.