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Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Москву

В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет с Благодатным огнем, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Фонда Андрея Первозванного.

«Самолет делегации, доставившей в Россию Благодатный огонь, сел во „Внуково-3“, — сказано в сообщении.

Делегация Фонда получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ежегодно христиане в канун Пасхи становятся свидетелями чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня, который был возведен над пространством, где был распят, погребен и воскрес Иисус Христос.