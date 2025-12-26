В Москве простились с погибшими при взрыве сотрудниками ДПС

В Москве состоялась траурная церемония прощания с инспекторами ДПС Ильей Климановым и Максимом Горбуновым, которые погибли, выполняя свой долг. Проводить героев в последний путь пришли несколько тысяч человек, включая сотрудников полиции и обычных граждан, сообщает РИА Новости .

Согласно данным Следственного комитета, трагедия произошла в ночь на 24 декабря на улице Елецкой. Двое сотрудников ДПС заметили подозрительного человека возле патрульного автомобиля. При попытке задержания неизвестный активировал взрывное устройство. В результате погибли все трое. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

В церемонии прощания приняли участие члены семей погибших, вышестоящее руководство, личный состав и ветераны Главного управления МВД России по Москве, сослуживцы погибших офицеров, а также представители исполнительной власти.

Погибших сотрудников ДПС похоронили с воинскими почестями.

