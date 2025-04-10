В Москве прошел хакатон по разработке онлайн-помощника для Портала поставщиков

С 4 по 6 апреля в столице прошел второй в 2025 году хакатон серии Tender Hack, организованный Департаментом города Москвы по конкурентной политике. В соревновании участвовали 33 команды из трех регионов страны. Специалисты работали над созданием виртуального ассистента, способного анализировать поисковые запросы пользователей в режиме чата, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он уточнил, что хакатон, посвященный улучшению сервисов Портала поставщиков, собрал более 100 участников из Москвы, Казани и Екатеринбурга.

«Команды, состоявшие как из молодых студентов вузов, так и из уже опытных специалистов, разрабатывали прототип умного поиска по базе знаний платформы. Они протестировали свои решения, чтобы убедиться в эффективности их практического применения, и определили дальнейшие шаги по доработке и масштабированию. Представленные прототипы функционала позволят повысить скорость поиска необходимой информации в инструкциях и статьях, объясняющих принцип работы портала простым языком», — сказал Пуртов.

Он добавил, что виртуальный помощник также упростит адаптацию новых пользователей.

Свои проекты представили 29 команд, а победителя определили после финальных презентаций перед жюри. Лучшим стало решение команды 14-Bit MISIS из Москвы. Второе и третье места заняли Magnum Opus и MISIS x BGITU, так же состоявшие из столичных разработчиков. Финалисты получили дипломы и ценные призы.

По словам капитана команды-победителя Вадима Быкова, ребята представляли Университет науки и технологий МИСИС.

«Мы рады, что наше решение, которое могут внедрить в функционал Портала поставщиков, высоко оценили. Атмосфера на хакатоне была максимально дружелюбной. Отдельное спасибо организаторам за интересную задачу и кейс в портфолио», — сказал Быков.

Средний возраст участников составил 21 год. Наличие опыта в госзакупках не было обязательным — разобраться в тонкостях работы портала помогли специальные мастер-классы. Консультации проводили эксперты платформы, Департамента по конкурентной политике, столичного ДИТ и электронной площадки «Росэлторг».

Следующий хакатон Tender Hack пройдет в сентябре во Владивостоке. Всего в этом году запланировано еще три турнира. Информация о мероприятиях доступна на официальном сайте. Участие во всех хакатонахбесплатное. Организатором выступает департамент города Москвы по конкурентной политике.