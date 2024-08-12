В Москве продолжают собирать гумпомощь для пострадавших в Курской области
Mos.ru: гумпомощь для Курской области собирают в 14 штабах «Москва помогает»
Фото - © Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы/Сайт мэра Москвы
Гуманитарную помощь для пострадавших россиян в Курской области собирают в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.
Принести товары можно с 10:00 до 19:00. Вещи принимают в 14 штабах «Москва помогает».
В Курскую область россиянам отправят еду, предметы одежды, хозтовары и другие вещи. Помочь соотечественникам гумпомощью могут как физические, так и юридические лица.
Ранее сообщалось, что за сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали около 8 тыс. человек. В пунктах временного размещения расположились 6 тыс. граждан.