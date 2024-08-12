В Москве продолжают собирать гумпомощь для пострадавших в Курской области

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Mos.ru: гумпомощь для Курской области собирают в 14 штабах «Москва помогает»

Гуманитарную помощь для пострадавших россиян в Курской области собирают в Москве, сообщается на сайте мэра столицы.

Принести товары можно с 10:00 до 19:00. Вещи принимают в 14 штабах «Москва помогает».

В Курскую область россиянам отправят еду, предметы одежды, хозтовары и другие вещи. Помочь соотечественникам гумпомощью могут как физические, так и юридические лица.

Ранее сообщалось, что за сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали около 8 тыс. человек. В пунктах временного размещения расположились 6 тыс. граждан.