Еще более 8 тыс человек эвакуировали из приграничных районов Курской области
Фото - © Александра Степанова/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 8 тыс. человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находится порядка 6 тыс. граждан, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
С людьми работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС и местного управления министерства.
В Курскую область непрерывным потоком поступает гумпомощь. В воскресенье планируется прибытие еще пяти колонн, которые везут палатки, постельные принадлежности и оборудование.
Круглосуточно работает горячая линия МЧС по номеру: 8 (4712) 72-30-03. За сутки на нее поступило свыше 2 тыс. обращений.
С 6 августа ВСУ активно атакуют территорию Курской области. Украинцы бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. ВС РФ выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.