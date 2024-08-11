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Еще более 8 тыс человек эвакуировали из приграничных районов Курской области

За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали свыше 8 тыс. человек, в пунктах временного размещения (ПВР) находится порядка 6 тыс. граждан, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

С людьми работают специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС и местного управления министерства.

В Курскую область непрерывным потоком поступает гумпомощь. В воскресенье планируется прибытие еще пяти колонн, которые везут палатки, постельные принадлежности и оборудование.

Круглосуточно работает горячая линия МЧС по номеру: 8 (4712) 72-30-03. За сутки на нее поступило свыше 2 тыс. обращений.

С 6 августа ВСУ активно атакуют территорию Курской области. Украинцы бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. ВС РФ выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.