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В Москве приземлился самолет с Александром Винником

Самолет с сооснователем криптобиржи BTC-e Александром Винником приземлился в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на его французского адвоката.

«Винник только что прибыл в Москву», — сказал адвокат.

Как сообщает «Осторожно, новости», Винник прилетел на джете Bombardier Challenger 850, который четыре часа назад вылетел из стамбульского аэропорта.

Винника задержали в Греции в 2017 году, когда США обвинили его в мошенничестве с криптовалютой. Российские власти просили экстрадировать своего гражданина на родину, однако получили отказ.

В 2024 году Винник пошел на сделку с прокуратурой США и на суде признал вину по делу об отмывании денег.

Накануне в США вернулся экс-сотрудник посольства США Марк Фогель, получивший президентское помилование в России. Он отбывал наказание по делу о сбыте наркотиков.

12 февраля в Кремле заявили, что США выпустят из тюрьмы россиянина в обмен на Фогеля.