В Москве построят масштабный выставочный комплекс «Россия»

Глава государства Владимир Путин поручил подготовить план мероприятий по строительству в Москве выставочного комплекса Национального центра «Россия», сообщается на официальном сайте Кремля.

После встречи с работниками и представителями участников выставки-форума «Россия» глава государства дал ряд поручений. Администрации президента РФ, правительству Москвы и АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» нужно подготовить план мероприятий по строительству в столице выставочного комплекса Национального центра «Россия» и отчитаться об этом до 1 октября 2024 года.

Также исполнителям нужно сформировать стратегию демонстрации достижений РФ в экономике и культуре на международных мероприятиях. Согласно поручению главы государства, в следующих выставках-форумах «Россия» должны будут участвовать чиновники органов исполнительной власти, крупных государственных и частных корпораций.

Ранее стало известно, что выставка-форум «Россия» заняла место в рейтинге 10 самых посещаемых мест в мире. Суммарно на нее пришли 18 млн человек.