Создание национального центра «Россия» можно рассматривать как логичное продолжение выставки-форума, которая вошла в рейтинг 10 самых посещаемых мест в мире и охватила более 18 млн человек.

«Проект стал настолько успешным, что президент России Владимир Путин принял решение не только продлить ее, но и создать постоянный центр, который увековечит достижения и уникальные особенности регионов Российской Федерации», — сказала эксперт.

Национальный центр «Россия» позволит закрепить разнообразие культурных и национальных достижений РФ, поддерживая устойчивое развитие страны и укрепляя национальное самосознание. Он станет платформой для продолжения диалога, сотрудничества и взаимного развития субъектов России, в которых будут открыты филиалы.

«Эти филиалы должны стать точками притяжения в регионах, что в перспективе позволит снизить отток населения в столицу и повысит туристический потенциал субъектов России. Генеральный директор выставки „Россия“ Наталья Виртуозова отметила, что уже сейчас есть много случаев, когда россияне едут в отпуск в другие регионы, потому что познакомились с ними на площадке», — добавила политолог.